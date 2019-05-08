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9 мая нужно молиться, чтобы Бог простил грехи воинам.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в программе ТК «Глас» «Церковь и общество», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«9 мая - это день особой молитвы о тех, кто отдал жизнь за свою Родину, и молитвы о тех, кто живет, чтобы Господь сжалился над нами и не допускал испытания войной».

Относительно того, что 9 мая - День победы – в нем больше радости или печали, митрополит Антоний сказал: «Во-первых, в христианстве эти понятия не являются антигонистамы. Наша Пасха Христова всегда пронизана страданием Бога, и в нашем восприятии День победы - это день, с одной стороны, действительно, сожаления о тех, кто погиб, отдал свою жизнь на поле боя, а с другой стороны - это особая молитва радости за победу, что Господь в такой сложной ситуации, в такой трудный период дал силу мужества нашим прародителям, дедушкам, бабушкам отстоять и защитить свое Отечество».

Именно поэтому, как подчеркнул владыка, этот день является днем ​​особой молитвы.

«Это молитва о том, чтобы Господь простил грехи воинам, погибшим на поле боя, и искренняя молитва к Господу, чтобы Он умиротворил наше общество и не допускал таких больших испытаний, как мировая война», - отметил он.
ForUm

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