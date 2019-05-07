В Запорожье и Харькове священники Украинской Православной Церкви приняли участие в митингах в честь Дня Победы.

Фото: УПЦ

В Запорожье 6 мая у памятника танковому экипажу Н. Л. Яценко состоялся общегородской митинг в честь Дня Победы, в котором по благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки принял участие настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Олег Семенчук. Об этом сообщается на сайте Запорожской епархии УПЦ.

По приглашению Администрации Холодногорского района города Харькова священнослужители Харьковской епархии УПЦ 7 мая приняли участие в мероприятии, посвященном Дню памяти и примирения и Дню Победы, сообщается на сайте Харьковской епархии УПЦ.

Хор Харьковской духовной семинарии в рамках концерта-реквиема исполнил несколько духовных песнопений, священники возложили цветы на братскую могилу и совершили заупокойную литию.