Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал о том, чем мы можем заплатить Господу за все Его блага.

Фото: митрополит Антоний

Размышления митрополита опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Чем каждый из нас может заплатить Господу? Смирением. Только оно является ценным в глазах Бога. Но как постигнуть смысл смирения? В этом нам может помочь приближающаяся неумолимая старость.

Когда стареешь, постепенно успокаиваешься и смиряешься. С высоты лет понимаешь: все преходяще, вечны лишь Божия милость и любовь. Когда молод, ты дерзок, борешься со всем миром, горишь, вокруг тебя кипят страсти, внутри все бурлит. А когда стареешь, страсти притухают, мысли очищаются, ум успокаивается. Ощущая свою немощь и беспомощность, ты… смиряешься», - сказал митрополит Антоний.

Управделами УПЦ рассказал, как православный человек должен провести старость.

«Старость нам дана Господом промыслительно. Она дает возможность заплатить самую высокую цену за прожитую жизнь – смирение. Старея, мы готовы больше отдавать, в меньшем нуждаемся, готовы сосредоточиться на главном, нас уже не раздирают так мятежные страсти. Мы ценим каждый миг, дыхание нового дня, радуемся жизни и за все благодарим.

«В молодом человеке горит огонь, в старом человеке светит свет. Надо уметь, пока горит огонь, гореть, но когда прошло время горения – суметь быть светом. Надо в какой-то момент жизни быть силой, а в какой-то момент быть тишиной», – замечает митрополит Антоний Сурожский.

Также смирение бывает даром от Бога, данным человеку за его мужественное сердце. Сколько существует прекрасных примеров из житий святых, где молодые юноши и девы проявляли стойкость в вере, мужество, за что вознаграждались венцом кротости и смирения, становясь праведниками в расцвете лет и сил», - отметил владыка.

Он также привел пример из жизни святого.

«Говоря о том, чем мы можем заплатить Господу за все Его блага, не могу не привести один эпизод из жития святого Патрика Ирландского (конец IV века – V век), которого Бог избрал проповедовать Евангелие язычникам в Ирландии. Он провел на «краю земли», как писал сам святой, большую часть своей жизни, приведя ко Христу множество людей.

Однажды, во время своей миссии, святой Патрик крестил Энгуса, сына короля Мюнстера. В процессе обряда крещения святой Патрик случайно поставил свой посох, с достаточно острым концом внизу, на ногу принцу и, не увидев этого, продолжал обряд, облокотясь на посох и проткнув острием ногу крещающемуся.

На протяжении всей церемонии святой Патрик опирался на посох, и все это время Энгус, не шевелясь, терпел мучительную боль. Когда уже в конце обряда святой заметил кровь, текущую из стопы принца, убрал посох и с ужасом воскликнул: «Почему не сказал мне об этом сразу же, а так долго терпел?» Энгус объяснил: он решил, что это обязательная часть обряда крещения, цена, которую он должен был заплатить за приобретение вечной жизни.

Пораженный смирением и мужеством принца, святой Патрик взял щит Энгуса и окровавленным острием своего посоха начертал на нем крест, пообещав, что этот щит станет свидетелем множества мирских и духовных подвигов», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний подытожил, что «только мужественные сердца способны смиряться. Христианство – это вообще удел сильных и храбрых людей. Будем помнить об этом и просить Всемилостивого Бога даровать нам мужество и стойкость в вере, а мы заплатим за это Господу чистосердечным смирением».