Вышел в свет очередной номер периодического издания Киево-Печерской лавры «Печерский Благовестник», приуроченный к празднику Светлого Христова Воскресения.

Фото: УПЦ

Над выпуском работали братия монастыря, сообщается на сайте Лавры.

В рубрике «Страница Предстоятеля» размещено интервью с Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, где он ответил на вопросы о значении Киево-Печерской лавры и преподобных отцов Печерских в духовной жизни Церкви.

Также в издании размещена рубрика «Слово Наместника» и разделы о жизни монастыря, сведения о храмах и святынях Лавры, новости о духовной жизни обители, информация о юбилейных лаврских торжествах, которые прошли в минувшем году, расписание паломнических поездок и многое другое. В издании напечатаны статьи и работы насельников Киево-Печерской лавры.

Приобрести «Печерский Благовестник» можно во всех церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры.