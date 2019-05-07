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Запорожская епархия Украинской Православной Церкви провела молодежный форум «Основа духовной жизни – это добрые дела».

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ, участниками открытого молодёжного форума стали представители Союза Энергодарской православной молодёжи, социально активная православная молодёжь Запорожья и области, представители волонтёрских движений, молодёжных организаций собрались для знакомства и обмена опытом, обучения, с целью совместного решения актуальных проблем.

«Встреча православной творческой молодёжи — это не лекции и семинары, а живое общение на волнующие молодых людей темы. Всем участникам мероприятия запомнились интерактивные формы работы, в ходе которых особое внимание организаторы уделили раскрытию потенциала молодежи в православных общинах, поиску новых путей и творчества в процессе волонтерской работы», - сообщили в епархии.
ForUm

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