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Благодатный огонь на праздничные пасхальные богослужения доставили в храмы Украинской Православной Церкви во все регионы Украины.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, Благодатный огонь сошел в Великую субботу, 27 апреля в 14.32 (по киевскому времени) в Храме Гроба Господня, в Иерусалиме. После схождения, огонь передал верующим Патриарх Иерусалимский Феофил III, который был закрыт в Кувуклии и возносил особые молитвы.

Со Святой Земли в Украину огонь доставила официальная делегация УПЦ, во главе с управляющим делами митрополитом Антонием (Паканичем) в субботу вечером.

«Мы привезли в Украину Благодатный огонь, как символ наступающего великого праздника Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Воскресение Христово - это надежда на то, что каждый верующий человек воскреснет со своим Спасителем. И именно надежда на Бога должна стать одним из краеугольных камней, на котором мы можем построить нашу Родину. Потому что только вера в Бога дает нам стимул и мужество переносить все, что Господь нам посылает. И мы можем сами с верой все побеждать», - подчеркнул владыка Антоний.

В аэропорту «Борисполь» священники из разных епархий УПЦ зажгли лампады, а затем доставили Благодатный огонь в храмы в разных регионах Украины к пасхальному богослужению.

В Трапезном храме Киево-Печерской лавры огонь раздал Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятель УПЦ возглавил пасхальную утреню и торжественную Божественную литургию.

По информации СМИ, несмотря на вмешательство посольства Украины в Израиле, делегации Православной Церкви Украины не удалось получить разрешение в Иерусалимском Патриархате на участие в совместной молитве внутри Храма Гроба Господня во время схождения Благодатного огня. Ранее в ПЦУ заявили о том, что делегация в составе около 30 человек отправляется на Святую Землю, чтобы доставить Благодатный огонь в Украину. Получить Благодатный огонь представители новой церковной структуры могут только наравне с другими верующими – за пределами Храма Гроба Господня.
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