Задержаны двое жителей Яготина, которые похитили человека с целью завладения его квартирой, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что в феврале 2018 преступники, воспользовавшись информацией об одиноком и социально незащищенном человеке, в собственности которого находится двухкомнатная квартира в Подольском районе Киева, подстерегли его возле дома и похитили.

Более года, до марта 2019 года, злоумышленники удерживали 46-летнего потерпевшего против его воли в хозяйственном помещении в Яготине.

Во время незаконного удержания к мужчине постоянно применяли физическое насилие, в том числе наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение его жилья.

По результатам кропотливой работы правоохранителей незаконные действия злоумышленников были разоблачены. Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяли боевые патроны и наркотические средства.

В настоящее время указанным лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 309 УК Украины. В Подольский районный суд Киева местной прокуратурой поданы ходатайства об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Кроме того, с целью недопущения нарушения права собственности потерпевшего по ходатайству местной прокуратуры на его квартиру наложен арест.

Относительно самого потерпевшего применены меры безопасности.