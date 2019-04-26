Выбрать покрытие для пола сложно, поскольку каждый материал имеет свои плюсы и минусы. Иногда хочется, чтобы изобрели, наконец, такой, чтобы обладал всеми достоинствами, а недостатков не имел. Однако в реальности у покупателей возникает много вопросов к качеству, практичности и удобству укладки композита для пола.

Мы спросили у специалистов интернет-магазина напольных покрытий в Киеве 2Контракт Пол», почему сейчас многие украинцы предпочитают укладывать на пол пвх плитку, а не обычный линолеум.

Что такое ПВХ плитка

Это материал, обладающий свойствами линолеума и прочностью плитки. Кроме того, его укладывают модульным способом, поэтому есть еще одно преимущество - возможность частично заменить при необходимости отдельные плитки вместо того, чтобы по старинке перестилать полотно полностью. Так, плитка пвх на пол состоит из нескольких слоев:

прочное защитное покрытие из поливинилхлорида или полиуретана;

декоративная прослойка с узором (однотонным, под дерево, керамику, мрамор);

армирующая прослойка, поглощающая шум;

основы из кварцвинила или керамовинила.

«Такая структура обеспечивает отличную шумоизоляцию помещения, поглощает звуки, гарантирует отличное сцепление с ногой, не скользит и дает идеально ровную поверхность, имитирующую дорогие материалы (камень, дерево разных пород)», - рассказали эксперты.

Почему украинцы выбирают ПВХ плитку

Декоративные возможности этого материала превосходят предшествующий ему ламинат. К примеру, кварцвиниловая плитка может не только в точности воспроизвести цвет любой горной породы - популярный мрамор, гранит и т.д., любую породу дерева, но и структуру и рельефную поверхность массивной деревянной доски. Материалы премиум-сегмента можно заменить доступной пвх плиткой, которая в мельчайших деталях воссоздает атмосферу роскошного особняка или европейского замка.

В отличие от паркета и ламината, кварцвиниловая плитка устойчива к ударам и если вы уронили тяжелый предмет или передвинули мебель, на полу не останется никаких следов.

«Пвх-плитка идеальна в качестве покрытия на «теплый пол» - технологию встроенного электрообогрева поверхности пола. Этот материал имеет отличные показатели термостабильности и сохраняет нужную температуру гораздо лучше, чем керамика или линолеум», - объяснили специалисты компании «Контракт Пол».

В условиях возгорания материалов в помещении, ПВХ плитка не выделяет токсических веществ и имеет класс слабо горючего материала. Это большой плюс для покрытия, которое предлагает больше безопасности для вашего дома.

Кроме того, кварцвиниловая плитка влагостойкая, ее можно класть в ванной, туалете, прачечной частного дома и даже в бане. Метод укладки предполагает стыки, однако качество материала достаточно высокое, чтобы швы не вздувались под действием влаги и перепадов температуры.

Таким образом, пвх-плитка соответствует большинству требований к материалам для пола и ее стоит рассматривать в качестве первого выбора для разных видов помещений.