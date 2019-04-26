В ходе визита состоится официальная встреча делегации УПЦ с Иерусалимским Патриархом Феофилом.

Фото: УПЦ

В пятницу, 26 апреля, делегация Украинской Православной Церкви прибыла на Святую Землю. Видео визита священнослужителей в Иерусалим было опубликован на You-Tube-канале управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе визита официальную украинскую делегацию примет у себя в резиденции Блаженнейший Феофил III, Патриарх Иерусалимский и всей Палестины.

27 апреля вечером представители УПЦ доставят в Украину Благодатный огонь.