В ходе визита состоится официальная встреча делегации УПЦ с Иерусалимским Патриархом Феофилом.
Фото: УПЦ
В пятницу, 26 апреля, делегация Украинской Православной Церкви прибыла на Святую Землю. Видео визита священнослужителей в Иерусалим было опубликован на You-Tube-канале управляющего делами УПЦ митрополита Бориспольского и Броварского Антония, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.
В ходе визита официальную украинскую делегацию примет у себя в резиденции Блаженнейший Феофил III, Патриарх Иерусалимский и всей Палестины.
27 апреля вечером представители УПЦ доставят в Украину Благодатный огонь.
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