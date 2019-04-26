Если вам пришлось попасть в ситуацию, когда срочно необходимы деньги, но попросить взаймы нужную сумму не у кого, на выручку придет удобная услуга – онлайн-кредит на карту. В этом случае не придется долго ждать решения по одобрению заявки, как это происходит в банках. Многие люди оценили преимущества такого вида сервиса, поэтому активно ним пользуются для решения различных финансовых вопросов. Если вас также заинтересовала услуга, предлагаем ознакомиться с полезной информацией, чтобы получить кредит на карту срочно без отказа. Необходимо отметить, что при сотрудничестве с микрокредитными организациями редко можно получить отрицательный ответ на поступившую заявку. Но иногда это происходит, поэтому для начала следует узнать, каким требованиям должен соответствовать заемщик.

Необходимые документы и требования к заемщику

Получить онлайн-кредит может гражданин, который:

является совершеннолетним;

пользуется банковской картой;

располагает всеми необходимыми документами, подтверждающими личность;

имеет хорошую кредитную историю.

Последний пункт не всегда является обязательным. Некоторые компании предоставляют микрозаймы лицам, у которых есть незакрытые кредиты. Но процентная ставка в таких случаях всегда выше.

Необходимый перечень документов – стандартный. В него входит паспорт, подтверждающий личность, а также идентификационный код. После одобрения заявки вам необходимо будет указать номер карточки, на которую нужно перевести средства. Еще одним обязательным требованием является предоставление номера мобильного телефона.

Как выбрать компанию

Пользуйтесь услугами только проверенных и надежных компаний. Найти такие можно по совету знакомых или воспользовавшись специализированными площадками в Интернете, публикующими условия сотрудничества с разными микрокредитными организациями, а также их рейтинги.

Первое, на что необходимо обратить внимание, это процентная ставка. Чем она меньше, тем выгоднее для вас. Также на положительное решение о продолжении сотрудничества должны повлиять такие факторы:

отсутствие штрафов и комиссий в случае досрочного погашения долга;

начисление процентов происходит только за дни пользования кредитом;

отсутствие необходимости доказывать свою финансовую состоятельность справкой о доходах;

нет надобности в поручителях;

быстрое рассмотрение заявок (не больше 30 минут).

Также узнайте, чем грозит просрочка по платежам, какие штрафы начисляются в таком случае.