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В Одессе 24 апреля при участии совета мусульман Украины, представителей  Одесской епархии Украинской Православной Церкви и других религиозных конфессий, а также членов диаспор национальных меньшинств, представителей общественности и СМИ состоялся круглый стол на тему: «Толерантность в обществе и осуждение призывов к межконфессиональной и межрелигиозной ненависти». 

Фото: УПЦ

Организатором выступил «Международный конгресс по защите прав и свобод граждан «Щит». Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе проведения круглого стола обсуждался вопрос антирелигиозных призывов и разжигания вражды среди верующих, призывов к межконфессиональным и межэтническим  конфликтам, религиозная нетерпимость.
В частности, участниками собрания была рассмотрена ситуация, когда дочь одного из священников  ПЦУ Мирослава Шиман в социальных сетях призывала к «джихаду», «борьбе с неверными кафирами» в нескольких храмах  Одессы, угрожая физической расправой верующим Украинской Православной Церкви.

Представители мусульманской общины Одессы и члены мусульманской диаспоры  строго осудили данные высказывания и отметили, что не позволят использовать свою религию для провокаций и разжигания вражды между гражданами Украины. Также было отмечено, что публичные угрозы от имени мусульман противоречат  мусульманскому вероучению и осуждаются большинством верующих.

Все участники круглого стола единогласно осудили всякие попытки разладить религиозную ситуацию в Украине, в том числе и в мирной Одессе, а также единогласно осудили кровопролитие в результате различных антирелигиозных призывов к убийству, мести, ненависти и розни, о чем в конце встречи подписали соответствующее совместное обращение к Президенту Украины и руководителям всех правоохранительных органов Украины. 

Кроме того, по результатам круглого стола принято решение о создании межконфессионального Совета с целью дальнейшего сотрудничества и сохранения мира на благо Украины.
ForUm

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