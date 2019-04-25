В Одессе 24 апреля при участии совета мусульман Украины, представителей Одесской епархии Украинской Православной Церкви и других религиозных конфессий, а также членов диаспор национальных меньшинств, представителей общественности и СМИ состоялся круглый стол на тему: «Толерантность в обществе и осуждение призывов к межконфессиональной и межрелигиозной ненависти».

Фото: УПЦ

Организатором выступил «Международный конгресс по защите прав и свобод граждан «Щит». Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В ходе проведения круглого стола обсуждался вопрос антирелигиозных призывов и разжигания вражды среди верующих, призывов к межконфессиональным и межэтническим конфликтам, религиозная нетерпимость.

В частности, участниками собрания была рассмотрена ситуация, когда дочь одного из священников ПЦУ Мирослава Шиман в социальных сетях призывала к «джихаду», «борьбе с неверными кафирами» в нескольких храмах Одессы, угрожая физической расправой верующим Украинской Православной Церкви.

Представители мусульманской общины Одессы и члены мусульманской диаспоры строго осудили данные высказывания и отметили, что не позволят использовать свою религию для провокаций и разжигания вражды между гражданами Украины. Также было отмечено, что публичные угрозы от имени мусульман противоречат мусульманскому вероучению и осуждаются большинством верующих.

Все участники круглого стола единогласно осудили всякие попытки разладить религиозную ситуацию в Украине, в том числе и в мирной Одессе, а также единогласно осудили кровопролитие в результате различных антирелигиозных призывов к убийству, мести, ненависти и розни, о чем в конце встречи подписали соответствующее совместное обращение к Президенту Украины и руководителям всех правоохранительных органов Украины.

Кроме того, по результатам круглого стола принято решение о создании межконфессионального Совета с целью дальнейшего сотрудничества и сохранения мира на благо Украины.