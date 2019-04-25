Чистый (Великий) четверг в 2019 году христиане восточного обряда отмечают 25 апреля. Это один из самых важных дней Страстной недели перед праздником Пасхи.

Как сказано в Библии, Чистый четверг является первым из трех дней, которые еще называют «Большое трехдневие» в христианстве. Именно в четверг Иисус Христос установил Таинство Евхаристии на Тайной Вечере, а также был арестован первосвященниками и заслан в темницу.

Этот день связан с библейским событием – Тайной вечерей, когда Спаситель Иисус Христос обмыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения.

Этот эпизод положил начало таинству евхаристии – то есть вкушения Святого Причастия – вина и хлеба, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

Этот обряд признают православные, католики, а также некоторые протестанты.

С Великого Четверга верующие начинают готовиться к Пасхе. Они стараются прийти в храм, исповедаться и причаститься. Дома пекут паски, красят яйца.

Главная традиция Чистого Четверга – встать до восхода солнца и выкупаться и, тем самым, символически очиститься от грехов.

Поскольку этот день связан с очисткой тела, души и жилья от грязи, те, кто в Чистый четверг в доме грязь разводит, весь год будут жить в грязи и ссорах. Нельзя оставлять на ночь грязную посуду или белье – это плохой знак, которым можно привлечь болезни.

После уборки в домах не убирали и не мели полы вплоть до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу».

Также сегодня нельзя отдавать из дома ничего ценного, занимать деньги, потому что вместе с ценностями можно отдать и благополучие.

Приступать к приготовлению традиционных праздничных блюд нельзя до завершения уборки, также их запрещено пробовать до наступления Пасхи.