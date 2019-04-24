Двенадцать афонских старцев призвали Священный Кинот Святой Горы запретить доступ на Святую гору клирикам новой Православной Церкви Украины.

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Об этом шла речь в письме двенадцати подвизающихся в афонских кельях и скитах старцев Священному Киноту Святой Горы относительно ситуации, которая сложилась в связи с решением Константинополя предоставить автокефалию Украинской Церкви. Текст письма, датированного 17 марта, опубликовал 23 апреля Отдел внешних церковных связей Русской Православной Церкви.

Афонские старцы «ради того авторитета и резонанса, которые имеет афонское свидетельство во всем православном мире» призывают Кинот Святой Горы «до всеправославного решения запретить доступ указанным раскольникам в наше Святое Место или, по крайней мере, совершать им что-либо, как клирикам».

«Их визиты в наше святоименное место отнюдь не носят паломнический характер, но нацелены на эксплуатацию авторитета ожидаемой ими благоприятной позиции Афона для выведения их из всеправославной изоляции и на достижение своих беззаконных планов», - пишут афонские старцы.

При этом в письме отмечается, что при любом решении Киннота Святой Горы 12 афонских старцев отказываются от общениям с представителями ПЦУ.

«Мы, во всяком случае, по благодати Божией следуя безошибочной, соборной и отеческой традиции Церкви не будем подвергать опасности наше спасение, вступая в общение с лишенным общения украинскими раскольниками, полагая, что те, кто вступает в общение с лишенными общения, сами, по крайнем мере в потенции, отлучаются от общения. Подобным общением мы также не будем содействовать в гонениях на каноническую Церковь и в увековечении раскола на местном уровне и на уровне всего Православия. Боимся мы и внутриафонского раскола, если не будут приняты правильные и мужественные решения», - говорится в письме.

Кроме того, старцы Святой Горы Афон осудили действия Константинополя в отношении Украины.

«Патриарх Варфоломей не питает особого уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками. Он вмешался в вопрос украинской автокефалии, не имея на то канонической юрисдикции и полномочий», - выразили свою позицию святогорцы.

Под письмом подписались насельники монастырей Кутлумуш, Григориат, Хиландар, Ставроникита, Великой Лавры, монастыря святого Павла, а также Кутлумушского скита.