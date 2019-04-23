Епископ Волынский и Луцкий Нафанаил поблагодарил священнослужителей за стойкость в вере и добросовестное пастырское служение в непростые для Церкви времена.

Фото: Волынская епархия УПЦ

22 апреля правящий архиерей Волынской епархии Украинской Православной Церкви епископ Волынский и Луцкий Нафанаил встретился с настоятелями приходов, храмы которых были захвачены раскольниками, сообщает пресс-служба епархии УПЦ.

Клирики сообщили епископу о состоянии дел в общинах, которые лишены своих храмов и вынуждены совершать богослужения во временно приспособленных помещениях в частных домах.

Участники встречи обсудили распоряжение Священного Синода УПЦ «о создании комиссии по оказанию помощи общинам УПЦ, храмы которых были захвачены».

В завершение архипастырь поблагодарил священнослужителей епархии за стойкость в вере и добросовестное пастырское служение в эти непростые для Украинской Православной Церкви времена. Поздравляя настоятелей с наступающим праздником Пасхи Христовой, владыка Нафанаил отметил: какой бы тяжелой ни была «голгофа испытаний», после нее всегда будет воскресение.