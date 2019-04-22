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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что при новом президенте Украины есть шансы на улучшение отношений между странами.

«У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу», - написал он в Facebook.

В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть, заявил Медведев.

«Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся в Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И, конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры», - написал Медведев. 

Напомним, после обработки 90% протоколов во втором туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский с 73,17% голосов.
ForUm

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