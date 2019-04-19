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Киевская прокуратура получила запрос на выдачу гражданина США и Израиля, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля.

«Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева обработан запрос от компетентных органов Государства Израиль о выдаче гражданина США и Государства Израиль, который находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года», - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Указанный гражданин, имеющий двойное гражданство, разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Указанные преступления являются экстрадиционными и срок давности привлечения к уголовной ответственности за их совершение не истек.

«Поскольку указанное лицо находится в международном розыске и может в дальнейшем скрываться от правосудия, прокуратурой установлено достаточно оснований для обращения в суд с ходатайством о применении к задержанному экстрадиционного ареста сроком на 60 суток до решения вопроса о его экстрадиции по запросу компетентных органов государства Израиль», - отмечается в сообщении.

Указанное ходатайство в полном объеме поддержано Шевченковским районным судом Киева.
ForUm

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