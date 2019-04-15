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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «B-/B».
Как сообщается на сайте агентства, прогноз по рейтингу – «стабильный», передает УНИАН.

Отмечается, что рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «uaBBB» также со стабильным прогнозом.

В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает ожидания относительно выполнения Украиной условий соглашения с Международным валютным фондом, возможно, с некоторыми задержками, что поможет поддержать макроэкономическую стабильность в период президентских и парламентских выборов в стране. 

Кроме того, S&P ожидает, что Украина сохранит доступ как к внутренним, так и к международным рынкам капитала, что позволит погашать долги в 2019 году.

Как ранее сообщал ForUm, в марте Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом. 
ForUm

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