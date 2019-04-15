Блаженнейший Митрополит Онуфрий 14 апреля совершил Божественную литургию в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, перед началом богослужения Предстоятель возглавил чин хиротесии в чтецы над студентами 4-го класса Киевской духовной семинарии и I курса Киевской духовной академии.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди.

За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

В конце богослужения Блаженнейший Владыка поздравил верующих с воскресным днем и пожелал помощи Божией, чтобы достичь славного Воскресения Христова с теми, кто потрудился во время поста.

После Божественной литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил освящение барельефа с изображением снятия Спасителя с креста в Иоанно-Богословском приделе Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Скульптурная композиция установлена в память о воинах всех времен, погибших ради сохранения мира.