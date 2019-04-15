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По благословению епископа Макаровского Гедеона, наместника Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы 14 апреля в обители было совершено праздничное богослужение. Литургию возглавил благочинный монастыря архимандрит Климент (Шмигельский), ему сослужила братия монастыря в священном сане.

Фото: Десятинный монастырь

Как сообщается на сайте монастыря, после богослужения, была произнесена проповедь, и поздравительные слова в которых благочинный обители поздравил братию и прихожан с десятилетним летним юбилеем монастыря. Именно в этот день 2009 года на заседании Священного Синода УПЦ было принято решение открыть Десятинный Рождества Божьей Матери мужской монастырь в городе Киев (Журнал № 20. (14.04.2009)).

После чтения святого Евангелия была возведена сугубая молитва о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

На сегодняшний день в обители несут послушание более 31 члена братии, из них 10 в священном сане.
ForUm

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