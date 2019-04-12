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Священник-победитель телевизионного шоу «Голос страны–2017» призвал каждого украинца сделать все от него зависящее, чтобы Украина стала территорией свободного выбора.

Фото: отец Александр / скрин

Протоиерей Александр Клименко в рамках флешмоба #НичегоНебойся запущенного известными украинцами в поддержку Украинской Православной Церкви, записал свое видеообращение.

«В Украинской Православной Церкви я с 8 лет. Почти треть столетия я проживаю в свободе, любви и полном отсутствии принуждения. Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы такой территорией свободного выбора стала вся наша страна. Территорией, где каждый может верить, выбирать и жить так, как он этого пожелает. Ничего не бойся! Ты – православный!», – сказал отец Александр.
ForUm

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