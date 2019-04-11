Запорожская епархия Украинской Православной Церкви проведет паломнический автопробег 13-24 мая.
Фото: facebook.com/genaelin
Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин.
Священник сообщил, что автопробег состоится по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.
«Запорожская епархия Украинской Православной Церкви приглашает всех желающих принять участие в паломническом автопробеге, который пройдет с 13 по 24 мая.
Возглавит автопробег митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.
Участники автопробега помолятся у почитаемых во всем Православном мире святынь: 14.05.19 – Воронеж. Поклонение мощам святителя Митрофана Воронежского. 15.05.19 – Задонск. Поклонение мощам святителя Тихона Задонского. 16.05.19 – Рязань. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь. Поклонение мощам святого благоверного князя Олега Рязанского. 16.05.19 – Владимир. Успенский собор. 17.05.19 – Муром. Поклонение мощам святых благоверных кн. Петра и Февронии. 18.05.19–19.05.19 – Дивеево. Поклонение мощам преподобного Серафима Саровского и преподобных Жен Дивеевских. 20.05.19 – Успенский Вышенский монастырь. Поклонение мощам святителя Феофана Затворника. 21.05.19 - Тамбов. Свято-Вознесенский монастырь. 22.05.19 – Дивногорье. Дивногорский Свято-Успенский пещерный монастырь. Поклонение Дивногорской иконе Божией Матери. 23.05.19 – Святогорск. Свято-Успенская лавра. Поклонение Лаврским святыням.
Планируется совершение Божественных Литургий ежедневно.
В рамках подготовки к автопробегу, маршрут может корректироваться.
Обращаем внимание, что стать участниками автопробега могут только владельцы личных автомобилей», - отметил отец Геннадий.
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