также в разделеРелигия
В Винницкой области местные власти выгоняют на улицу священника УПЦ с беременной женой и малолетними детьми 25
В Киеве из храма УПЦ украли ковчег с мощами Георгия Победоносца 20
В Винницкой области священник ПЦУ пытался совершить нападение на архиепископа УПЦ Варсонофия 14
В Межпарламентской Ассамблее Православия поблагодарили Церковь Кипра за поддержку УПЦ 8
Митрополит Антоний рассказал, как отличить настоящую святыню от подделки 9
Кировоградский митрополит УПЦ: Участвовать в выборах - наш гражданский долг 44
Митрополит Агафангел принял участие в торжествах по случаю 75 годовщины освобождения Одессы 16
В Православной Церкви отпели известного кинорежиссера Георгия Данелию 7
Студент Сумской духовной семинарии награжден знаком отличия Президента за участие в АТО 10
Епископ УПЦ: Свобода - это дар, которым нужно уметь распоряжаться 8
На Винниччине община УПЦ третий месяц находится под давлением активистов ПЦУ 25
Скончался третий ректор возрожденной Киевской духовной семинарии 14
В УПЦ считают, что за описью имущества храма в Сусвале могла последовать попытка захвата церкви 14
Политолог объяснила, что дискриминация УПЦ формирует электорат православных избирателей 11
Прихожане УПЦ на Волыни отстояли сельский храм 27
В РПЦ считают, что ПЦУ «все больше и больше напоминает предвыборный штаб Порошенко» 17
В Винницкой области 19 прихожан ПЦУ пытались перевести приход УПЦ в свою структуру 25
Вознесенская епархия УПЦ опровергла информацию о переходе Свято-Михайловского храма в Первомайске в ПЦУ 25

Запорожская епархия Украинской Православной Церкви проведет паломнический автопробег 13-24 мая.

Фото: facebook.com/genaelin

Об этом написал на своей странице в Facebook секретарь Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин.

Священник сообщил, что автопробег состоится по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Запорожская епархия Украинской Православной Церкви приглашает всех желающих принять участие в паломническом автопробеге, который пройдет с 13 по 24 мая. 

Возглавит автопробег митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Участники автопробега помолятся у почитаемых во всем Православном мире святынь: 14.05.19 – Воронеж. Поклонение мощам святителя Митрофана Воронежского. 15.05.19 – Задонск. Поклонение мощам святителя Тихона Задонского. 16.05.19 – Рязань. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь. Поклонение мощам святого благоверного князя Олега Рязанского. 16.05.19 – Владимир. Успенский собор. 17.05.19 – Муром. Поклонение мощам святых благоверных кн. Петра и Февронии. 18.05.19–19.05.19 – Дивеево. Поклонение мощам преподобного Серафима Саровского и преподобных Жен Дивеевских. 20.05.19 – Успенский Вышенский монастырь. Поклонение мощам святителя Феофана Затворника. 21.05.19 - Тамбов. Свято-Вознесенский монастырь. 22.05.19 – Дивногорье. Дивногорский Свято-Успенский пещерный монастырь. Поклонение Дивногорской иконе Божией Матери. 23.05.19 – Святогорск. Свято-Успенская лавра. Поклонение Лаврским святыням.

Планируется совершение Божественных Литургий ежедневно.

В рамках подготовки к автопробегу, маршрут может корректироваться. 

Обращаем внимание, что стать участниками автопробега могут только владельцы личных автомобилей», - отметил отец Геннадий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
7599 грн.
4
Теги