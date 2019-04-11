В Окружной административный суд города Киева снова поступил новый иск против меня и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Опять от народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко. Опять с просьбой запретить мне исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Опять производство открыто по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела», - написала Супрун.

Иск подал Алексей Ленский. Официальное объяснение оснований просто переписано из предыдущих исков своих коллег несвободных радикалов.

«По факту же причина - нарушение схем и коррупционных потоков, увольнение одиозных медицинских феодалов и прямая конфронтация с ними», - отметила и.о. министра.

«Еще одно совпадение – адвокатский запрос по этому иску к Министерству здравоохранения Украины поступил от той же адвокатской фирмы GoLaw law firm, которая обслуживает уволенных из-за коррупции ректоров медицинских университетов, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана. Ректоров, приводящих «титушек» в университеты, совершающих рейдерские захваты и всячески саботирующие работу учебных заведений. Ректоров, которые персонально несут ответственность за низкий уровень медицинского образования и высокий уровень коррупции в медицинской сфере в Украине», - подчеркнула Супрун.

Как сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения, когда будет уверен, что коалиция его поддержит.