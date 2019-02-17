Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения, когда будет уверен, что коалиция его поддержит. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

Гройсман отметил, что у Супрун пока только одно ограничение – она ​​не голосует на заседаниях правительства. Со всем остальным проблем нет, и она нормально может работать и полностью выполнять свои обязанности.

«В чем вопрос? Вопрос в том, что мы до сих пор ведем консультации с коалицией. Я не могу подать в парламент представление, если я понимаю, что нет согласования с коалицией. Когда я буду уверен в том, что мы полностью обеспечим 226 голосов, и коалиция это поддержит, я обязательно это сделаю. Но изменения в медицине нельзя останавливать», - отметил Гройсман.

Как сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.