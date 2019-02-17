Народный депутат от фракции Радикальной партии Алексей Ленский подал судебный иск к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Об этом сообщает Главком со ссылкой на данные сайта Судебная власть Украины.

Автоматизированная система 15 февраля определила председательствующей судьей Любовь Марулину.

В комментарии изданию заместитель председателя фракции Радикальной партии Андрей Лозовой отметил, что иск его однопартийца касается незаконного назначения Супрун на должность первого заместителя министра здравоохранения.

«К Супрун можно по-разному относиться, но в Украине должен быть один закон для всех. Кабмин назначает исполняющего обязанности министра. Тогда Кабинет Министров назначил Сурпун на должность первого заместителя министра здравоохранения, хотя заместителей должен утверждать сам министр. Однако на тот момент эта должность была вакантной. Таким образом, действующая власть вытерла ноги о закон. Если же премьер так ее защищает, пусть внесет кандидатуру в парламент и коалиция проголосует», - заявил нардеп.

Как сообщал ForUm, 5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. В суде подчеркнули, что такое решение принято в связи с наличием у нее иностранного гражданства. Иск подал нардеп-радикал Игорь Мосийчук.

13 февраля правительство приняло решение, обеспечивающее непрерывность работы Министерства здравоохранения Украины.

14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман внесет в парламент представление на назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения, когда будет уверен, что коалиция его поддержит.