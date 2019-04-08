также в разделеРелигия
Верующие Сербской Церкви передали деньги для общин УПЦ, которые лишись своих храмов 11
Почти 40 тысяч крестиков раздали за год сёстры милосердия Марфо-Мариинской обители УПЦ 14
На Закарпатье неизвестные выломали двери и обокрали монастырь УПЦ 8
Православная молодежь Закарпатья выпечет 10 тысяч куличей для нуждающихся 7
В Волынской епархии УПЦ совершили литургию с сурдопереводом 5
Патриарх Варфоломей: Вселенский патриархат охватывает все народы, которым передал веру 22
На Волыни пройдет молодежный крестный ход в честь Всех святых земли Волынской 8
В Петровской исправительной колонии на Кировоградщине построят храм УПЦ 9
В Мелитополе на Благовещение прошел крестный ход УПЦ 7
Политолог: Конфликт между УПЦ и ПЦУ продолжится в случае победы Зеленского 16
В Пятигорах на Ровенщине после попытки захвата опечатали храм УПЦ 31
На Благовещение в Черноморскую колонию доставили копию афонской чудотворной иконы 5
Александрийский Патриарх «испытывает беспокойство» по поводу автокефалии украинской Церкви 17
Админсуд Киева признал противоправными действия Парубия в связи с принятием закона о переименовании УПЦ 14
Иерусалимский патриархат ужесточил проверку духовенства из Украины, чтоб не проникли представители ПЦУ 15
На Житомирщине на Благовещение вандалы осквернили и ограбили храм УПЦ 14
Торжества в Лавре: Митрополит Онуфрий поздравил православных с Благовещением 30
На Всемирном конгрессе семей в Италии священники УПЦ рассказали о важности христианских ценностей 13

Все, кто проголосуют за кандидата в президенты, шоумена Зеленского - будут гореть в аду. 

Фото: Фейсбук

Об этом в Facebook заявил протоиерей Владимирского собора (ПЦУ) Петро Зинич под публикацией сотрудника прокуратуры Юрия Дорошенко, передает «Страна».

«Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!», - пишет Зинич. 

«Бог все простит. А мы зафиксируем. И посмотрим, как эти парни будут переобуваться уже через 2 недели», - прокомментировал пост священника журналист Александр Дубинский в Facebook.

Позже священник удалил свое сообщение из соцсетей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги