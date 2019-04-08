Все, кто проголосуют за кандидата в президенты, шоумена Зеленского - будут гореть в аду.

Фото: Фейсбук

Об этом в Facebook заявил протоиерей Владимирского собора (ПЦУ) Петро Зинич под публикацией сотрудника прокуратуры Юрия Дорошенко, передает «Страна».

«Все, кто проголосует за клоуна Зеленского, будет гореть в аду. Аминь и Богу слава!», - пишет Зинич.

«Бог все простит. А мы зафиксируем. И посмотрим, как эти парни будут переобуваться уже через 2 недели», - прокомментировал пост священника журналист Александр Дубинский в Facebook.

Позже священник удалил свое сообщение из соцсетей.