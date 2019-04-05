Для спасения недостаточно только уверовать в Бога. Об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

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Интервью владыки опубликовано на сайте издания «Комсомольская правда в Украине».

«Настоящим христианином быть очень сложно. В отличие от всевозможных сект, которые утверждают: "только уверуй в Бога – и ты уже спасен", Православная церковь всегда настаивала на том, что путь к Богу – путь тяжелый и тернистый. Ко Христу можно прийти только через Голгофу. Мало только поверить в Бога. Нужно еще и исполнять Его заповеди, потому что Сам Господь сказал: "Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного" (Мф. 7; 21).

Спасение человека – это всегда сотрудничество Бога и человека, в котором одинаково должны потрудиться как Бог, так и человек», - рассказал владыка.

Митрополит Антоний объяснил, как можно избавиться от вредных привычек.

«Духовное преображение, исправление или отказ от дурных привычек приобретаются только трудом. Если от человека при восхождении на гору требуются усилия, то почему при восхождении на высоту духовного совершенства таких усилий не нужно? В том-то и дело, что нужно и не меньше.

К сожалению, грех настолько вошел в нашу жизнь, что нам комфортнее быть во грехе, чем с Богом. Так легче, не надо предпринимать дополнительных усилий, не надо работать над собой», - сказал он.

Владыка Антоний продолжил, что «с одной стороны, чисто теоретически, мы вроде бы и стремимся к Богу, хотим стать лучше, но в то же время нас больше прельщает комфортная жизнь, чем жизнь с Богом. Практически каждое мгновение со всех средств массовой информации нам внушают, что жизнь – одна, а потому прожить ее нужно "по максимуму", причем в данный "максимум" входят только материальные, телесные удовольствия, но никак не духовные.

Идя подобным путем, человек теряет духовные ориентиры, а вместе с ними – и чистоту души. В Ветхом Завете сказано: "В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху" (Прем. 1; 4)».

Управляющий делами УПЦ рассказал, как избавится от «духовной грязи».

«Бог проникает в наше сердце только тогда, когда оно готово и способно Его принять. Когда в нем нет грязи, нет чрезмерного эгоизма, когда в нем нет зависти, злобы и стремления к прочим страстям и порокам. И если человек старается беречь свое сердце в чистоте, то даже если в него и попадет когда-нибудь какая-нибудь скверна, он сразу же ее увидит, подобно тому, как на чистом оконном стекле мгновенно становятся видны грязные пятна. А увидев, сразу же устремится к тому, чтобы очистить эту духовную грязь посредством святых Таинств Исповеди и Причастия.

Человеческая душа – это самое большое в мире богатство, которое дано каждому из нас. И именно от нас зависит содержать это сокровище в чистоте или же запятнать его, забросить всевозможным хламом и тем самым подальше скрыть от Бога», - подытожил митрополит.