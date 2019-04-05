В музыке есть что-то неземное. Об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

Фото: митрополит Антоний

Текст интервью опубликован на сайте newod.com.ua.

«Музыка не является нейтральным явлением. Музыка влияет в первую очередь на наши эмоции. Но она влияет и на ум, и на нашу волю. В Православной Церкви нет канонов, нет каких однозначных постановлений, регулирующих выбор музыки. В то же время, каждый из нас должен понимать: если музыка так влияет на наши эмоции, на наше поведение, то нужно соответственно и относиться при выборе той музыки, которую мы слушаем», - сказал митрополит.

По его мнению, музыка может нести на себе печать или правды Божией, или греха.

«Впервые про инструментальную музыку мы читаем в 4-й главе книги Бытия, когда описывается два пути, по которым пошла человеческая цивилизация после грехопадения. Каин, убивший своего брата, первым построил город, его сын Ламех первым нарушил закон моногамии, а сын Ламеха Явана стал «отцом» тех, кто играл на гуслях и дудках», - напомнил владыка Антоний.

В то же время потомки праведника Сифа пошли другим путем - при Еносе впервые начали призывать имя Божие, то есть осуществлять публичные богослужения, а его самого Господь живым взял его к Себе на небо.

Так что, «человеческая культура несет в себе печать грехопадения, но музыка присутствует не только в этом земном мире и не замыкается только нашей земной историей».

Митрополит напомнил о видении Исаии и главе из книги Иова, где описывается, как ангелы радостно поют у Престола Божия.

«В Новом Завете апостол Лука вспомнил о чуде, когда радостную весть о Рождестве Иисуса Христа ангельское войско пением известило пастухам», - добавил иерарх.

Он также напомнил точку зрения некоторых подвижников Православия, которые считали, что цветы и музыка остались на земле как напоминание о рае. По мнению архиерея, в музыке действительно есть что-то неземное.

«Это такое чувство, возможно подсознательное, что музыка и не начинается здесь, на земле, и, скорее всего, не закончится землей», - пояснил архиерей.

«Музыка всегда является продолжением того, что есть в человеке, находящемся внутри, в сердце каждого из нас. Это проявление того, чем живет человек. Каждое такое творчество, каждое звучание […] музыки, обнаруживает, насколько сердце человеческое наполнено грехом, или правдой Божией», - отметил владыка Антоний.

В Церкви не существует даже строгого запрета на использование музыкальных инструментов во время богослужения, отметил владыка Антоний. В Албанской Православной Церкви на богослужении, например, используют фисгармонию.