Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось в Киево-Печерской лавре, обратился к представителям Православной Церкви Украины.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в «Заявлении Священного Синода УПЦ о ситуации в украинском и мировом Православии», опубликованном на официальном сайте УПЦ.

«Обращаемся к представителям новосозданной структуры – Православной Церкви Украины с призывом вспомнить слова Христа о том, что именно любовь к ближнему является признаком настоящих христиан (см. Ин. 13:35). Чем больше насилия с вашей стороны будет сегодня к нашим верующим, тем более отдаленной будет перспектива восстановления церковного единства в Украине. То, что вы захватываете наши храмы с привлечением политических, государственных и даже иногда парамилитарных структур, выгоняете наши общины на улицу, вследствие чего они вынуждены молиться под открытым небом или в неприспособленных помещениях, мы воспринимаем с христианским терпением. «Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; позорят нас, мы молимся» (1 Кор. 4: 12-13).

В этом терпении мы смиренно молимся и ожидаем того времени, когда христианская любовь победит ненависть, злобу и вражду, и мы сможем встретить вас на пороге Церкви и обнять как братьев и сестер, которые вернулись домой», - говорится в заявлении.

В то же время архиереи поблагодарили представителей Поместных Православных Церквей, которые выразили поддержку Украинской Православной Церкви.

«Выражаем благодарность тем Поместным Православным Церквам, которые уже выступили в поддержку канонического церковного порядка и не согласились с легализацией раскола.

Благодарим также тех священников и верующих, которые потеряв свои храмы, которые были захвачены, сохранили верность Церкви. Призываем духовенство и верующих Украинской Православной Церкви помогать и оказывать поддержку тем священникам и общинам, у которых отобрали храмы, помня слова святого апостола Павла: «Носите бремена друг друга и так исполните закон Христов» (Гал. 6:2)», - подчеркивается в заявлении.

Также участники Синода попросили «всех молиться, чтобы Господь сохранил единство Святого Православия, укрепил нас в непоколебимом стоянии за Истину Божью, даровал мир, спокойствие и взаимопонимание нашему Украинскому государству и благословил всех нас!».