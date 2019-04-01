Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий продолжил дискуссию с Константинопольским патриархом по украинскому церковному вопросу, раскритиковав действия Фанара.

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Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий – известный православный ученый, богослов, миссионер, профессор Богословского факультета Афинского университета – написал ответное письмо патриарху Варфоломею, в котором указал на ошибки и развенчал историко-каноническую позицию Фанара по украинскому церковному вопросу. Письмо было опубликовано на официальном сайте Албанской Церкви 30 марта, сообщают в УПЦ.

Рассматривая кризисный церковный вопрос, Архиепископ Анастасий выделил три темы, «имеющие непосредственное отношение к вдохновленной Святым Духом традиции и сознанию Православной Церкви: а) Божественную Евхаристию, б) Апостольское преемство и в) Соборность». Отдельные фрагменты этого письма в переводе с греческого языка опубликовал Отдел внешних церковных связей УПЦ.

«Наше беспокойство сосредоточено целиком и полностью на ключевом вопросе хиротонии епископов и апостольского преемства, – говорится в документе. – Вот почему была отмечена прежде всего несчастная роль самопровозглашенного «почетного Патриарха Киевского и всея Руси-Украины»

Филарета и были сформулированы богословские предостережения относительно действительности в Святом Духе совершенных им [Филаретом] хиротоний, исходя из того, что божественная благодать не действует, когда свершитель является запрещенным, изверженным из сана и анафематствованным; а также из того, что канонически хиротонисующий епископ действует не от своей собственной силы, а от имени Церкви – единственного носителя благодати Божией. Мы сомневаемся относительно того, делает ли восстановление Филарета в каноническом чине автоматически действительными и совершенные им хиротонии».

Отвечая на исторический пример с мелетианской схизмой, который привел Константинопольский патриарх в своем письме Предстоятелю Албанской Церкви от 20 февраля 2019 года, Архиепископ Анастасий написал, что «соотношение и аналогия украинского вопроса с мелетианской схизмой IV-го века не развеяли наших сомнений, наоборот, внимательное изучение этого [вопроса] приводит к другим выводам».

«Согласно трактату приснопамятного митрополита Анхиальского, а впоследствии Смирнского Василия, что Вы мне прислали в качестве приложения [под названием] "Детально по поводу схизмы мелетиан", говорится следующее: "Исправление происходило через принятие самого Мелетия в епископское достоинство без священнодействия, а тех, кто был рукоположен им в то время, когда он сам был отлучен, епископов и пресвитеров и диаконов, – на таких условиях и таким способом, который 8-й канон повелевает принимать кафаров и новаціан, то есть через простое рукоположение (хиротесию) с молитвой, утверждая за каждым из них их священные степени". Последняя поясняющая фраза была опущена в Вашем письме», – отметил владыка Анастасий.

Вместе с тем Предстоятель Албанской Церкви приводит слова святителя Афанасия Великого, который подтверждает указанный способ принятия из раскола, а также слова известного греческого церковного историка Архиепископа Афинского Хризостома (Пападопулоса), который, описывая историю с мелетианской схизмой, заключает: «Собор занялся вопросом Мелетия Ликопольского (4 правило). Мелетию было разрешено жить в Ликополе и иметь честь епископа без права руководить епархией Ликопольской и рукополагать».

Далее в своем письме владыка Анастасий продолжил: «Архиепископ Александрийский Александр требовал от Мелетия каталог рукоположенных им епископов, которых насчитывалось 29. Собор по милости признал их в их (епископском) достоинстве через новое возложение рук ... при условии, чтобы они находились с каноническими епископами, подчинялись архиепископу Александрийскому, и не участвовали в выборах епископов. Однако они могли быть избраны на вакантные епископские кафедры. Лишь один Мелетий не мог быть избранным».

«Соответственно, преодоление схизмы мелетиан и принятие по икономии незаконно рукоположенных Мелетием, включало следующие этапы: а) покаяние, б) возложение рук каноническим епископом – минимально необходимого для восстановления апостольского преемства, в) молитву, г) окончательное примирение. Речь идет о принципе, который действовал во всех случаях возвращения раскольников в Православную Церковь и который указывал на выход из существующей проблемы. Несмотря на то, что случай Филарета удивительно подобен случаю с Мелетием, который вернулся «в высоком епископском достоинстве, впрочем без всякой церковной власти или авторитета», примененная к нему (Филарету) снисходительность остается не объясненной», - пишет Владыка.