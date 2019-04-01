В Украине прошел первый тур выборов президента страны. По данным ЦИК, явка составила 63,49%. При этом на прошлых президентских выборах в 2014 году явка составила 59,48%. Самая высокая активность зафиксирована в Луганской области - 69,99%, а самая низкая - в Херсонской области, 56,71%.

На пост президента претендовали 39 кандидатов, и это рекордная для Украины цифра. В связи с этим еще до начала выборов многие эксперты говорили о возможных попытках фальсификации. День выборов настал, и за дело взялась Национальная полиция Украины, которая и регистрировала все нарушения на участках.

Так, в полицию поступило 1927 сообщений об избирательном процессе. Зарегистрированы 17 протоколов об административных нарушениях, и внесено 31 дело в ЕРДР. Больше всего нарушали в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Меньше всего нарушений зафиксировано в Черкасской области - всего 6.

При этом было зарегистрировано 18 сообщений о минированиях, ни одно из которых не подтвердилось, из них 11 - в Днепропетровской области.

Мы собрали самые громкие нарушения сегодняшнего дня.

В Измаиле Одесской области избирательный участок начал работу ближе к 14:00. Там штамп и печать не соответствовали тому образцу, который был отправлен. На участок оперативно доставляли новые бюллетени, а в ЦИК приняли решение засчитать голоса.

В Белой Церкви официальный наблюдатель сорвал пломбу с урны для голосования. Местный житель 55 лет заявил, что таким образом он хотел проверить пломбу на прочность. На избирательном участке значительно увеличилось народа – туда приехала следственно-оперативная группа для предоставления соответствующей правовой оценки.

В Одесской области все было куда более расслаблено – настолько, что член избирательного комитета находилась на месте в состоянии алкогольного опьянения. Полиция такой тяги к гедонизму не оценила, составила протокол и отстранила женщину от выполнения своих обязанностей.

Олег Ляшко, один из кандидатов в президенты, нарушил закон «О выборах президента Украины». Он не смог удержаться и показал свой бюллетень с результатами собственного волеизъявления перед телекамерами. За такую несдержанность Ляшко грозит штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет - за нарушение тайны голосования.

Примеру Ляшко, к сожалению, последовали также мэр Житомира Сергей Сухомлин и председатель ОГА Игорь Гундич: оба сфотографировались с развернутыми бюллетенями после того, как проголосовали.

За запрещенные фотографии бюллетеня задержали мужчину в Запорожье, другой мужчина, в Черновцах, снимал собственное голосование на видео - оба задержаны полицией.

В Черниговской области было горячо, в буквальном смысле - там на избирательный участок города Борзна мужчина бросил зажигательную смесь, чем спровоцировал пожар. Возгорание быстро ликвидировали, никто не пострадал, избирательный процесс продолжался без задержек.

В Закарпатской области под Мукачево царила полная анархия: бюллетени выдавали без паспорта. Почему? Да потому что члены избирательной комиссии, по их заявлению, и без документов всех в лицо знают! Более того, они были пьяны; видимо, процесс выдачи бюллетеней стал настолько скучен, что не грех и за будущего президента рюмочку опрокинуть.

В Киеве на одном из округов обнаружили ручку с исчезающими чернилами. Немного магии предлагали в округе № 216, предлагая избирателям ручку с чернилами, которые пропадают с бумаги спустя некоторое время для голосования.

В Краматорске полиция обнаружила не совсем то, что искала: в якобы заминированной машине обнаружили сумку со списками избирателей, деньгами и бюллетенями в пользу главы политической партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко.

Однако, несмотря на это, Министерство внутренних дел заявляет, что нарушения на выборах президента не являются системными и не повлияют на результаты голосования. Так, грубых нарушений зафиксировано не было. При этом количество сообщений о нарушениях является рекордным за все годы голосования, но, по мнению советника министра внутренних дел Михаила Апостола, это связано с повышением доверия граждан к полиции.

Глава Комитета избирателей Украины заявил, что если сравнивать с президентскими выборами 2014 года, масштабы, количество нарушений и тип нарушений похожи. Комитет зафиксировал только 4 факта, которые могут быть технологиями подкупа избирателей, и было более 10-15 фактов выноса бюллетеней за пределы участков. В любом случае, эти факты не указывают на негативную тенденцию подкупа в день выборов, и это является большим позитивом. Среди самых больших проблем - вопрос фотографирования избирательных бюллетеней.

112 Украина