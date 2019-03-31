На Черниговщине полицейский задержал злоумышленника, который пытался поджечь избирательный участок.

По данным пресс-службы полиции, мужчина бросил бутылку с горючим веществом в сторону кабинок для голосования.

«Нетрезвый избиратель пришел на участок в Борзнянском городском доме культуры и после угрозы «я вас подожгу» достал литровую бутылку легковоспламеняющейся жидкости и бросил в сторону кабинки для голосования. Огонь сразу же потушили», - говорится в сообщении.

Полицейский, который охраняет порядок на участке, задержал поджигателя и передал его следственно-оперативной группе. Сейчас местный житель дает объяснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).