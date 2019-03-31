Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сфотографировался с развернутым бюллетенем у ящика. Фото с бюллетенем сделал и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Фото Гундич опубликовал на своей странице в Facebook. На фотографии он держит в руках развернутый бюллетень, который опускает в ящик для голосования. Фамилии кандидатов и отметки на фото размыты, однако можно предположить, что когда было сделано это фото, другие лица, являющиеся на участке, могли увидеть отметку, за кого Гундич отдал свой голос.

«Проголосовал за продолжение реформ», - написал он.

Фото с бюллетенем опубликовал на своей странице и Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

«Гражданский долг выполнил», - написал он.

Стоит отметить, что позже чиновник заменил фото.

Согласно части 1 статьи 7 Закона Украины «О выборах Президента Украины»: «Голосование на выборах Президента Украины является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

Как сообщала ОПОРА, в Житомирской области есть первые нарушения: избиратели проголосовали до официального открытия участка, некоторые без паспортов. Также наблюдатели фиксируют нехватку ящиков и кабинок для голосования и сообщают, что на избирательные участки подвозят избирателей по инициативе местных властей.