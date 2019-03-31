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В Киеве в округе №216 обнаружили ручку с исчезающими чернилами, которую давали избирателям для подписи в списке избирателей. Об этом ForUm’у  сообщили в штабе кандидата в Президенты Петра Порошенко. 

«Как видим, по всей стране происходит волеизъявление граждан без особых нарушений, но есть интересные факты. Так, в городе Киев на УВК 216 подпись по всем списках избирателей делалась ручкой с исчезающими чернилами. Это участок 800417. Интересно, что председатель этого участка – представитель одной из кандидаток в президенты», - сообщил во время брифинга народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Алексеев.

Он продемонстрировал видео с этим фактом нарушения.

«Также сейчас нам известны нарушения в Херсонской УИК 185, где испорченные бюллетени... Поставили штамп «выбыл» напротив фамилии Александра Мороза. Сейчас подвозят новые бюллетени и возобновляют голосование», - отметил политик.

«Еще один факт нарушения в Киевской области УИК 204, выявлено автобус с людьми, это такое типичное нарушение – подвоз людей. Луганская область, УВК 19 также есть информация о подвозе людей», - заявил Алексеев.
ForUm

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