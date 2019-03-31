По факту выявления фальсифицированных бюллетеней в «заминированном» авто в Краматорске возбуждено уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
При обследовании автомобиля «Ауди 6» полицейские изъяли в салоне несколько сотен ксерокопий бюллетеней с отметками за одного из кандидатов в президенты Украины. Вещественные доказательства изъяты.
Напомним, около 13:30 в Краматорский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что припаркованный в центре города автомобиль заминирован.
Факт заминирования не подтвердился, но при проверке правоохранители обнаружили пакет бюллетеней, которые имели явные признаки подделки и были уже заполнены в пользу одного из кандидатов в президенты.
Полиция проверяет происхождение документов и устанавливает их владельца.
Событие квалифицировано по ст. 158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов).
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