Для решения задачи будут использованы возможные нелегитимные ресурсов органов власти. Об этом пишет издание Vlasti.net.

Во-первых, это «ресурсы и возможности Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также Ситуационного центра СНБО Украины. Ведомство Василия Грицака также может служить инструментом манипуляций в пользу кандидата Петра Порошенко».

Подразумевается наличие так называемых транзитных серверов Центральной избирательной комиссии, благодаря которым возможен перехват и корректировка данных подсчета голосов.

Также у СМИ есть оперативные данные о проведении предварительных мероприятий и действий СБУ, Госспецсвязи и ЦИК, которые могут свидетельствовать о подготовке к манипуляциям данными Государственного реестра избирателей и системы ЦИК «Выборы» на этапе подсчета голосов.

Технические возможности перечисленных выше структур позволяют входить на главный и транзитный серверы ЦИК, снимать информацию в онлайн-режиме и при желании вносить в нее коррективы.

Говорится, что задействованные в процессе в разных ипостасях: первый заместитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Александр Чаузов, руководитель службы по вопросам информационной безопасности СНБО Валентин Петров, руководитель службы стратегического планирования и анализа СНБО Олег Клименков, помощник секретаря СНБО Валерий Тимков.

«Координация этих процессов осуществляется Секретарем СНБО Александром Турчиновым из офиса на улице Банковой», - говорится в сообщении.