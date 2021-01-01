Сотрудники Сиховского отдела полиции разоблачили десять членов участковой избирательной комиссии, которые во время второго тура выборов городского головы Львова сфальсифицировали протоколы о подсчете голосов.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда, сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

22 ноября в полицию поступило сообщение от официального наблюдателя о том, что на одном из избирательных участков Сиховского района Львова члены участковой избирательной комиссии подделали протоколы подсчета голосов избирателей.

Правоохранители установили, что десять членов избирательной комиссии подписали протоколы об итогах голосования на участке до окончательного заполнения протокола и не на заседании комиссии.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.28 - ч. 1 ст. 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. В течение декабря фигурантам дела следователи сообщили о подозрении в совершении правонарушения. Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены на рассмотрение суда.

За содеянное злоумышленникам грозит наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.