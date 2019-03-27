Случайно выйдя без наушников из дома, отправляясь в офис или на пробежку, чувствуешь себя обделенным. И дело не только в привычке посвящать каждую свободную минуту прослушиванию любимых треков. Наушники помогают отгородиться от толпы, мгновенно абстрагироваться от обстоятельств, за секунду создав индивидуальное уютное пространство.

Выбор таких аксессуаров огромен. Большинство пользователей при покупке исходят из базовые факторов: качества звука, формы устройства и его стоимости.

Беспроводные гарнитуры правят бал

Купить отличную гарнитуру на каждый день и в спортзал несложно. Например, можно выбрать наушники на shop.auchan.ua. Цены и ассортимент удовлетворят и продвинутого меломана, и нацеленного на массовый сегмент клиента. Оплата и доставка осуществляются удобным для вас способом.

На какие новинки стоит обратить внимание тем, кто привык выбирать самые передовые модели наушников, расскажем в нашем небольшом обзоре. Сразу можно сказать одно: в 2019-ом правят бал беспроводные гарнитуры с внушительным набором удобных и современных функций.

AirPods 2

Свежая беспроводная гарнитура от Apple — пожалуй, одна из самых ожидаемых новинок весны-2019. В преддверии презентации, запланированной на конец марта, все любители «яблочной» техники замерли в предвкушении. Оно и неудивительно, ведь производитель держит интригу, не оглашая весь список функций AirPods 2.

Эксперты предполагают, что среди преимуществ этой гарнитуры будут:

наличие беспроводной зарядки;

процессор Apple W3;

Bluetooth 5.0;

уверенное подавление шума;

водоустойчивость;

улучшенные форма и звучание;

модельный ряд в разных цветах.

Jaybird Run XT

Подобные наушники осчастливят любителей активного образа жизни. Эту отлично подходящую для бега модель производитель анонсировал в конце января 2019 года.

Основная фишка новинки — стопроцентная водоустойчивость: в такой гарнитуре можно даже плавать в бассейне! Также Jaybird Run XT не пострадают, если их облить сладкой жидкостью, например, колой.

Из пользовательских бонусов: поддержка Google Assistant и Siri. Автономная работа без подзарядки — до 12 часов. Еще одна фишка Run XT: производитель обещает пользователям добавить возможность слушать подкасты известных спортсменов.

Пока есть данные о наличии моделей в двух цветах — традиционном черном и изысканном сером. Новинке пророчат улучшенное качество звука и анатомическую форму наушника.

Samsung Galaxy Buds

Достойный конкурент вышеупомянутых моделей. Samsung Galaxy Buds были представлены в начале 2019-го и обладают всеми функциями, необходимыми продвинутому пользователю:

беспроводной зарядкой;

Bluetooth 5.0;

встроенным накопителем на 8 ГБ;

водоустойчивостью по стандарту IPX2;

встроенным фитнес-трекером;

функцией МР3 плеера;

автономной работой до 7 часов;

микрофоном;

внутриушным анатомическим креплением.

Единственный существенный недостаток модели — немалая стоимость. Не каждый может себе позволить выложить несколько тысяч гривен за подобный аксессуар. Хотя, справедливости ради, стоит отметить: он того стоит. Опробовав новые современные наушники, сложно будет отказаться от их преимуществ и вернуться к привычной модели.