В Киево-Печерской Лавре управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний 26 марта встретился с настоятелями приходов Волынской епархии, храмы которых были захвачены.

Фото: митрополит Антоний

Об этом владыка сообщил на своей странице в Фейсбук.

Священники рассказали митрополиту Антонию о состоянии дел в религиозных общинах, оставшихся без храмовых зданий, и поэтому вынуждены совершать богослужения в приспособленных помещениях.

В свою очередь владыка Антоний поблагодарил настоятелей за стойкость в вере и добросовестное пастырское служение во времена испытаний. Владыка отметил, что Бог всегда поддерживает, и будет поддерживать тех, кто служит Ему и Его Святой Церкви, несмотря на всевозможные притеснения и гонения.

В завершение встречи митрополит Антоний передал в дар для пострадавших приходов Волыни необходимо церковную утварь.