Президент Петр Порошенко заявляет, что его иск в суд против одного из украинских телеканалов - это инструмент защиты нашего государства от попыток расшатать ситуацию в стране с помощью средств массовой информации. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, комментируя результаты одного из исследований, по данным которого наибольшее количество негативных сообщений, заказных сообщений - «джинсы», касалась именно его, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я подчеркиваю, что я никогда не судился с журналистами. И сейчас не собираюсь это делать. Я принял решение и подал иск против канала. Это элемент защиты украинского государства от посягательств крупнейшего беглого олигарха, который сидит за границей и думает, что ниточками он будет управлять украинскими марионетками. Мы точно должны это остановить», - сказал он.

«Ничего у вас не получится. Реванша не будет. Украинцы неоднократно демонстрировали ответственный выбор, а я убежден, что суд докажет и ни у кого больше не будет желания использовать средства массовой информации для дестабилизации ситуации в нашем государстве», - добавил Порошенко.

«И я подчеркиваю, что мной подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск и это будет сделано для защиты интересов нашего государства», - также сказал Президент.

Глава государства отметил, что указанные сюжеты очень напоминают сюжеты российского телевидения о «распятом мальчике» на российском ТВ, которые использовались агрессором для пропаганды и гибридной информационной войны против Украины.

«И этот «распятый мальчик», которым навязывались мысли, пытались заморочить голову украинцам. Украинцы тогда не поверили российскому телевидению, потому что они знали - это элементы гибридной войны. Это элементы, когда используя СМИ. Не важно, как они называются - или Russia Today, или «Первый российский канал», или «Россия 24» - они хотели добиться той цели, которую Путин поставил перед собой: уничтожить Украину. Но украинцы были защищены от подобной информационной атаки, а от каналов внутри страны - оказывается защиты такой не было», - сказал Порошенко.

«И вот на сегодняшний день то, что мы видим на одном из национальных каналов - я твердо убежден, что «красная линия» перейдена», - заявил Президент.

Глава государства также напомнил события почти трехлетней давности, когда одно из крупнейших банковских учреждений Украины - ПриватБанк, был «фактически доведен до банкротства, фактически доведен до ликвидации» его тогдашними владельцами. «Владельцы ПриватБанка, а это именно Игорь Коломойский, высосали, выкачали из ПриватБанка миллиарды долларов. Хочу напомнить, что в то время вкладчиками ПриватБанка были десятки миллионов украинцев - более 20 млн. И только профессиональные действия украинского Национального банка, Министерства финансов, украинского правительства смогли защитить интересы этих 20 млн. Коломойский тогда бежал из страны, а украденными деньгами пытался и пытается дестабилизировать ситуацию в государстве», - констатировал Порошенко.

Он также отметил, что «не Коломойскому и не Путину решать, кто будет украинским президентом».

«Исключительно конституционные полномочия для этого имеет украинский народ. И я буду делать все, что необходимо для того, чтобы защитить конституционные права украинского народа», - заявил Глава государства.

Напомним, 25 марта председатель парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенок» Артур Герасимов сообщил, что «Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и Президента».

В свою очередь группа «1+1 медиа» заявила, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании относительно Президента, «подкреплен доказательной базой и свидетелями».