также в разделеОбщество
Вступил в силу закон о признании воинов УПА участниками боевых действий 7
25 марта. Картина дня 35
Судьям приходят письма с угрозами якобы от C14 26
В Украине хотят проектировать трамвайные остановки по-новому 29
Гриба из-за голодовки переведут в отдельную камеру 9
СБУ задержала боевика ИГ, который уже успел получить украинский паспорт 21
В ВСУ подтвердили: офицер из донецкого облвоенкомата «вернулся домой» в «ДНР» 162
Ехали сниматься в сериале: В Украину не пропустили актеров из РФ 72
Пограничников пугают американским спецназом и третьим Майданом 46
Суд открыл дело из-за премии Коболева в 228 миллионов 83
Литва рекомендует отправляющимся в Украину привиться от кори 16
Судьи КСУ, отменившие статью о незаконном обогащении, за год стали богаче 87
Полиция отказывается от автоматов Калашников и пистолетов Макарова 170
ГПУ сообщила о подозрении экс-руководителям Укрспецэкспорта 53
СБУ: «Перебежчика» Прозорова уволили из СБУ за пьянство 64
У Путина ответили на предложение по обмену заложниками 63
Украина предложила РФ провести обмен заложниками 30 марта 59
Экс-сотрудник СБУ признался в работе на спецслужбы РФ 48

Группа 1+1 медиа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании относительно Президента Петр Порошенко, «подкреплен доказательной базой и свидетелями».

Об этом говорится в заявлении журналистов в ответ на намерение Порошенко подать в суд на телеканал «1+1», которое озвучил председатель парламентской фракции партии «БПП» Артур Герасимов.  

« В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промо-кампании, чем на реальное опровержение в суде якобы неправдивой информации, озвученной в эфире 1+1», - заявили в медагруппе.

По их мнению, такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании еще раз свидетельствует «о слабой и необоснованной позиции действующей власти». «Распространение такого рода заявлений, которые не имеют конкретики и фактажа, с безосновательными обвинениями в адрес 1+1, свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова и являются недопустимыми со стороны действующего президента. В это время СМИ, которые связывают с Петром Порошенко, уже давно не гнушаются нарушением журналистских норм, а язык фактов трансформировался в откровенную пропаганду», - заявили журналисты.

Напомним, 25 марта Герасимов сообщил, что «Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и Президента».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги