Группа 1+1 медиа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании относительно Президента Петр Порошенко, «подкреплен доказательной базой и свидетелями».

Об этом говорится в заявлении журналистов в ответ на намерение Порошенко подать в суд на телеканал «1+1», которое озвучил председатель парламентской фракции партии «БПП» Артур Герасимов.

« В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промо-кампании, чем на реальное опровержение в суде якобы неправдивой информации, озвученной в эфире 1+1», - заявили в медагруппе.

По их мнению, такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании еще раз свидетельствует «о слабой и необоснованной позиции действующей власти». «Распространение такого рода заявлений, которые не имеют конкретики и фактажа, с безосновательными обвинениями в адрес 1+1, свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова и являются недопустимыми со стороны действующего президента. В это время СМИ, которые связывают с Петром Порошенко, уже давно не гнушаются нарушением журналистских норм, а язык фактов трансформировался в откровенную пропаганду», - заявили журналисты.

Напомним, 25 марта Герасимов сообщил, что «Порошенко решил подать в суд на канал «1+1» за систематическую ложь в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и Президента».