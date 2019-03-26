Качество отпечатанных фотографий зависит не только от того, как был отснят снимок, но и от того, какая бумага для распечатки фотоснимков при этом использовалась. Поэтому, если есть желание получить фотографии хорошего качества после печати, стоит позаботиться о том, чтобы бумага для распечатки подходила принтеру и была хорошего качества.

Где производится качественная фотобумага для принтера

В поисках бумаги для печати фотографий любого формата и типа стоит обратиться в магазин Inksystem. Компания существует с 2006 года и с тех пор занимается распространением печатной техники, а также расходников для неё. Расходные материалы для печатной техники изготавливаются организацией самостоятельно, так что она может гарантировать качество материалов, которые клиент приобретает в одном из магазинов сети.

Заводы по производству расходников для печати располагаются в Южной Корее, так что фотобумага, представленная на https://www.inksystem.biz/photopaper/, обязательно будет хорошего качества - оно контролируется еще на этапе производства.

Компания работает не только на территории России - заказать товары из каталога может житель любой страны СНГ, так как офисы есть практически во всех крупных городах рассматриваемого региона. Помимо фотобумаги компания занимается выпуском перезаправляемых картриджей, СНПЧ, других расходников для печатных машин.

Клиенты, приобретавшие в компании принтеры, при необходимости могут обратиться в один из сервисных центров для устранения неисправности.

Какой бывает фотобумага

Бумагу для печати фотографий за счет особенностей поверхности её листов разделяют на 2 большие категории: матовую и глянцевую. Выбирая бумагу для распечатки снимков, обратите внимание на то, с какими расходниками работает принтер - обычно аппараты создаются для использования одного типа печати. Так будет легче определиться с тем, какую бумагу нужно покупать.

Глянцевую фотобумагу легко отличить из-за того, что поверхность её листов отражает солнечные лучи, если они на неё попадают. За счет глянца снимки получаются яркими и насыщенными. Такой тип бумаги обычно используют при печати профессиональных снимков и реалистичных изображений.

Матовая фотобумага на солнце не бликует, из-за чего активно используется для печати фотографий, которые планируют ламинировать, помещать в фотоальбом или под стекло. Цвета менее яркие, щадят глаз.