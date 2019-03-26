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В помещении Управления Нежинской епархии Украинской Православной Церкви 25 марта состоялась встреча архиепископа Климента с группой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Группу возглавляет наблюдатель Фернандо Эрер Инарах.

Фото: УПЦ

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, представители ОБСЕ рассказали о своих визитах в населенные пункты на Черниговщине, о которых есть информация о конфликтах на религиозной почве. В частности, в селе Оленевка они пообщались с его жителями и настоятелем Вознесенского прихода священником Александром Гладышем. Они рассказали о событиях, которые привели к захвату местного храма представителями Киевского патриархата при поддержке радикалов из «С-14».

Наблюдатели имели возможность получить исчерпывающие ответы от архиепископа Климента относительно соблюдения прав на свободу совести и религиозных убеждений в Нежинской епархии УПЦ.
ForUm

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