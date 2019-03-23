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Число жертв взрыва на химическом заводе на востоке Китая возросло до 64 человек, в больницах находится 94 человека. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает Корреспондент со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что опознаны 26 человек. Без вести пропавшими числятся 28 человек. Среди тех, кто проходит лечении в больницах, 21 человек находится в критическом состоянии, 73 человека - в тяжелом.

Напомним, взрыв на заводе в Китае был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2. 

Власти КНР пригрозили, что начинается масштабная инспекция химических предприятий. Заводы, которые не будут соответствовать правилам, касающимся опасных химических веществ, будут закрыты.
ForUm

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