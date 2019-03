Число жертв взрыва на химическом заводе на востоке Китая возросло до 64 человек, в больницах находится 94 человека. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает Корреспондент со ссылкой на Xinhua.

Отмечается, что опознаны 26 человек. Без вести пропавшими числятся 28 человек. Среди тех, кто проходит лечении в больницах, 21 человек находится в критическом состоянии, 73 человека - в тяжелом.

There’s total destruction where the Tianjiayi Chemical plant used to be after an explosion killed at least 44 people and left 90 seriously injured in Yancheng, China



