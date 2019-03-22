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В китайском городе Яньчэн провинции Цзянсу вечером 21 марта произошел взрыв на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical Co., сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

После него сейсмологи зарегистрировали землетрясение силой 2,2 балла по шкале Рихтера. В жилых домах, расположенных на расстоянии нескольких километров от места взрыва, повылетали стекла, передает 112 Украина.

По последним данным, погибли 47 человек, 640 ранены. Состояние 32 людей оценивается как тяжелое.

Согласно сообщению, опубликованному в официальной газете China Daily, пожар на химзаводе распространился на соседние предприятия. Дети в детском саду, расположенном неподалеку от завода, также были госпитализированы.

Местная экологическая инспекция сообщает, что в зоне промышленной катастрофы в воздухе не зафиксировано аномальных концентраций химических веществ.

Точные причины взрыва все еще выясняют, но компания, которая производит более 30 органических химических соединений, в том числе легковоспламеняемые, в прошлом неоднократно штрафовалась за нарушение правил безопасности труда.

Власти КНР пригрозили, что начинается масштабная инспекция химических предприятий. Заводы, которые не будут соответствовать правилам, касающимся опасных химических веществ, будут закрыты.

В 2015 году 165 человек погибли в результате серии взрывов на химическом складе в городе Тяньцзинь на севере страны.

В ноябре 2018 года в результате серии взрывов во время доставки газа на химическое предприятие погибли 23 человека.
ForUm

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