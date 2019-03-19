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В Бердичевское благочиние УПЦ прибыла чудотворная икона святого апостола Андрея Первозванного с частицей его святых мощей. 

Фото: УПЦ

В субботу, 16 марта, святыню с благоговением и трепетом встретило духовенство округа и прихожане главного храма Бердичева, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.
Икону привезли из Свято-Иоанно-Богословского женского монастыря Запорожской епархии УПЦ.

Благочинный Бердичевского округа, настоятель Свято-Николаевского собора Бердичева архимандрит Варфоломей (Бойков) возглавил молебен с акафистом перед иконой святого апостола Андрея Первозванного.

Перед образом Андрея Первозванного молятся об обращении к вере христианской и ее укреплении, о защите Отечества и единения народа.
ForUm

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