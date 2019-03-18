В Киево-Печерской лавре в день Торжества Православия, 17 марта, за Божественной литургией и богослужебным чином Торжества Православия молились послы и представители посольств стран, подавляющее большинство население которых исповедует православную веру. Богослужение совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Фото: vzcz.church.ua

Во время Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий на Херувимской песни помянул Предстоятелей Поместных Церквей тех стран, послы которых присутствовали за богослужением, сообщает Отдел внешних церковных связей УПЦ.

После завершения литургии Предстоятель обратился к дипломатам с кратким приветственным словом:

«В сегодняшней день праздника Торжества Православия хотел бы особенно приветствовать послов и представителей посольств православных государств - Беларуси, Греции, Молдовы, России, Румынии, Сербии.

Наши страны и народы объединяет общая православная вера и для нас уже стало доброй традицией в этот день разделять радость праздника Торжества Православия вместе с нашими братьями и сестрами по вере. Сегодня Православие в Украине и во всем мире переживает сложные испытания, о которых всем нам известно. Но да не убоится сердце наше и не смущается.

Мы твердо верим, что и из этих испытаний Святая Православная Церковь выйдет победительницей, как это уже было много раз в истории. Придет время, и Святая Церковь будет праздновать Торжество и над нынешними расколами и невзгодами. Важно, чтобы все мы оставались верны Святому Православию, сохраняли чистоту православной веры, и тогда Господь Своим Покровом сохранит каждый православный народ, каждую Поместную Православную Церковь, каждую из наших православных стран.

Уважаемые господа Послы и представители посольств православных стран! Примите мою сердечную благодарность за ваше сегодняшнее присутствие и совместную молитву с нами за Божественной литургией. Пусть Господь сохранит, утвердит и благословит все наши боголюбивые православные народы миром, процветанием и благополучием на многая и благая лета!».

После завершения литургии, в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской Лавре состоялся торжественный прием для дипломатов и гостей праздника.

В частности, на литургии молились Посол Республики Беларусь в Украине - Игорь Сергеевич Сокол, советник Посольства Греции в Украине - Василиос Бакалис, Первый секретарь Посольства Республики Молдова в Украине - Иоанн Буларга, Временный поверенный Российской Федерации в Украине - Александр Лукашик, советник - руководитель Консульского отдела Посольства Румынии в Украине - Космин Чиприан Журка, первый советник Посольства Республики Сербия в Украине - Светлана Кошутович.