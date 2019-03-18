также в разделеРелигия
В Одессе, Запорожье и Ровно тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом в честь Торжества Православия 9
Около трех тысяч верующих в Святогорской лавре проголосовали за каноническое единство с УПЦ и РПЦ 10
Винницкий архиепископ УПЦ о захвате храма в Луке-Мелешковской: Ко мне применили физическую силу 11
Избитая во время штурма храма УПЦ монахиня подала заявление в полицию 84
Захват храма УПЦ в селе Погребы под Киевом: Полиция охраняет церковь, назначены переговоры 130
В Киево-Печерской лавре тысячи верующих прошли крестным ходом в честь Торжества Православия 184
В Киеве осквернили и обокрали храм УПЦ 37
В Святогорской лавре в день Торжества православия вынесут святыни, к которым можно приложиться только раз в год 32
Протоиерей Виктор Земляной записал видеообращение в связи с очередным вызовом на допрос в СБУ 32
В Афганском храме 17 марта начнется круглосуточная молитва за воинов и за мир в Украине 13
Митрополит Антоний: Умение прощать – это самый большой выигрыш человека, джекпот 29
ПЦУ призывает к принятию сана всех желающих: в «перешедших» храмах некому служить 33
В первые дни Великого поста Митрополит Онуфрий совершил чтение покаянного канона в трех монастырях Киева 27
Экс-спикер парламента Грузии заявила, что Грузинская Православная Церковь ни в коем случае не должна признавать ПЦУ 55
Элладская Православная Церковь отложила рассмотрение легитимности ПЦУ 60
СБУ провела обыск и открыла дело против писателя, который критиковал Томос 19
Томос не помог: на Ровенщине продолжается конфликт между сторонниками УАПЦ и УПЦ КП 35
В Ровенской области сторонники ПЦУ при содействии чиновников срезали замки с храма УПЦ 38

В Киево-Печерской лавре в день Торжества Православия, 17 марта, за Божественной литургией и богослужебным чином Торжества Православия молились послы и представители посольств стран, подавляющее большинство население которых исповедует православную веру. Богослужение совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Фото: vzcz.church.ua

Во время Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий на Херувимской песни помянул Предстоятелей Поместных Церквей тех стран, послы которых присутствовали за богослужением, сообщает Отдел внешних церковных связей УПЦ.

После завершения литургии Предстоятель обратился к дипломатам с кратким приветственным словом:

«В сегодняшней день праздника Торжества Православия хотел бы особенно приветствовать послов и представителей посольств православных государств - Беларуси, Греции, Молдовы, России, Румынии, Сербии.

Наши страны и народы объединяет общая православная вера и для нас уже стало доброй традицией в этот день разделять радость праздника Торжества Православия вместе с нашими братьями и сестрами по вере. Сегодня Православие в Украине и во всем мире переживает сложные испытания, о которых всем нам известно. Но да не убоится сердце наше и не смущается.

Мы твердо верим, что и из этих испытаний Святая Православная Церковь выйдет победительницей, как это уже было много раз в истории. Придет время, и Святая Церковь будет праздновать Торжество и над нынешними расколами и невзгодами. Важно, чтобы все мы оставались верны Святому Православию, сохраняли чистоту православной веры, и тогда Господь Своим Покровом сохранит каждый православный народ, каждую Поместную Православную Церковь, каждую из наших православных стран.

Уважаемые господа Послы и представители посольств православных стран! Примите мою сердечную благодарность за ваше сегодняшнее присутствие и совместную молитву с нами за Божественной литургией. Пусть Господь сохранит, утвердит и благословит все наши боголюбивые православные народы миром, процветанием и благополучием на многая и благая лета!».

После завершения литургии, в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской Лавре состоялся торжественный прием для дипломатов и гостей праздника.

В частности, на литургии молились Посол Республики Беларусь в Украине - Игорь Сергеевич Сокол, советник Посольства Греции в Украине - Василиос Бакалис, Первый секретарь Посольства Республики Молдова в Украине - Иоанн Буларга, Временный поверенный Российской Федерации в Украине - Александр Лукашик, советник - руководитель Консульского отдела Посольства Румынии в Украине - Космин Чиприан Журка, первый советник Посольства Республики Сербия в Украине - Светлана Кошутович.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
11
Теги