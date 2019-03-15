В Запорожской области прокуратурой открыто уголовное производство по факту массовой гибели птиц в Акимовском районе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Оперативно реагируя на информацию в СМИ, Мелитопольской местной прокуратурой было открыто уголовное производство по факту массовой гибели птиц в Акимовском районе области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой была получена информация о том, что с 1 по 7 марта работники одного из ООО совершили протравливание полей, что привело к массовой гибели большого количества диких птиц, трупы которых были обнаружены гражданами в лесополосах вдоль сельхозугодий ООО, возле села Лиманское Акимовского района области.

В ЕРДР были внесены сведения по ст. 247 УК Украины, то есть по факту нарушения законодательства о защите растений.

Проводятся следственные действия и устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.