Уметь прощать – это самый большой выигрыш человека, своеобразный джекпот, а каждая прощеная обида – наше приобретение и обогащение. Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Фото: митрополит Антоний

Он объяснил, какое значение прощение играет в духовной жизни верующего, сообщают «Вести».

«Наши обидчики – это наши возможности простить и выиграть, простить и приобрести. А вот те, кто копит обиды и не расстается с ними, ведут себя к скудости духовной и душевной, за которой неизменно последует и скудость материальная. Обида – это в целом тормоз развития, она отталкивает все доброе и полезное, а привлекает в нашу жизнь только злое и худое.

Поэтому перед началом любого дела необходимо подумать, нет ли у меня обид на кого-то. Если есть, то постараться их отпустить и только после этого двинуться в путь. Человек, не умеющий прощать, обрекает себя на бесцветное и мучительное проживание», - рассказал митрополит Антоний.

Он объяснил, почему перед Причастием важно простить обидчиков.

«В Церкви все предусмотрено для того, чтобы человек не забывал прощать, а значит мог расти духовно. Перед Причастием, например, каждый верующий старается очистить свое сердце от обид. Это главное условие, чтобы человека допустили к Причастию», - сказал владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что в минувшее, Прощеное воскресенье, верующие просили друг у друга прощение «перед тем как приступить к внутренней работе над собой (а именно в этом смысл поста), христианину предлагается простить всех тех, против кого вольно или невольно был совершен неправильный и может быть даже злой проступок. Таков старт поста.

И только при условии полного освобождения от обид на старте мы можем осилить любую дистанцию, и именно так имеет смысл ее проходить. Мы же не берем высоту с пудовыми гирями, но максимально облегчаем свой груз. И перед духовным подъемом нужно обязательно снять груз обид, иначе он не даст возможности подниматься к Небу. Пусть прощение обид станет нашей доброй и здоровой привычкой, пусть никакое зло не коснется наших сердец!».