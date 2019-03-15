Украинское правосудие ограничено несовершенным законодательством, но только законные процедуры должны принести настоящие результаты расследований и наказать преступников.

На этом акцентировал внимание в эфире канала «1+1» генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

«Если я буду действовать незаконно, то мы не только проиграем предстоящие суды, но и позволим стать героями тем, кто заслуживает тюрьму. Правоохранительный путь длиннее, чем журналистский и политический, но это единственный законный путь, который может дать законный приговор», - пояснил он.

Пример больших ожиданий и препятствий с их оправданием он привел дело об убийстве Екатерины Гандзюк.

«Мы приезжаем за человеком, который подозревается в убийстве Кати Гандзюк, а мы не имеем права его задержать – имеем только право пригласить в суд! Вдумайтесь! Мы не имеем права немедленно изъять на экспертизу кислоту, чтобы спасти тогда еще живую Катю, потому что надо, оказывается, по новой поправке парламента, еще сходить в суд, выстоять очередь иногда в 40 дней, если это столичный суд», - рассказал Луценко.

«У нас просто безумие происходит с мерой пресечения. Мангер обоснованно подозревается в заказе на убийство Гандзюк, на него дают показания его подельники - и его суд отпускает под залог в 4 миллиона гривен! Хотя закон говорит - безальтернативный арест», - пожаловался генеральный прокурор.

И добавил, что готов к критике, но она должна привести к плодотворным последствиям. «Я готов принять обоснованную критику, что дела движутся иногда медленно, иногда мы ошибаемся и проигрываем. Но менять страну можно только вместе», - заявил он.



Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

6 марта Шевченковский суд отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года.