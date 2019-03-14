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В селе Силец Ровенской области 13 марта сторонники ПЦУ срезали замки в Свято-Николаевском храме Украинской Православной Церкви. Это уже далеко не первые незаконные действия в отношении имущества приходов УПЦ, которые происходят при содействии местных чиновников.

Фото: УПЦ

Как стало известно, вандалы своими действиями осквернили храм, и сразу навесили свои замки, не допускают прихожан в свой храм и запугивают настоятеля протоиерея Николая Иваничко, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Несмотря на то, что религиозная община обладает всеми документы, подтверждающими право собственности на храм и землю, ее выгнали на улицу.

Способствуют этому председатель Дубровицкой райгосадминистрации М. Петрушко, который является жителем этого села и председателем.

12 марта священнослужители и верующие Дубровицкого благочиния Полесско-Сарненской епархии УПЦ собрались на молитвенное стояние у районной государственной администрации г. Дубровица в Ровенской области и выразили протест в связи с нарушением их конституционных прав и свобод относительно свободного вероисповедания. На верных Украинской Православной Церкви осуществляется беспрецедентное давление с целью насильственного «перевода» их приходов в Православную Церковь Украины. Несмотря на давление, православные Полесского края остаются верными своей Церкви и Ее Предстоятелю, поэтому, власти ничего не остается, как незаконно лишать их места для молитвы. Так личными усилиями главы местной райгосадминистрации были закрыты три церкви в Дубровицком благочинии.

В Полесское-Сарненской епархии отмечают: «ответственность за это решение целиком лежит на местной власти, которая разжигает религиозную вражду в регионе и остается глухой ко всем обращениям православных верующих».
ForUm

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